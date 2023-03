Médico é preso por dopar e estuprar companheira no Rio

25/03/2023 | 15:10



A Polícia Civil do Rio prendeu neste sábado, 25, um médico de 44 anos pelos crimes de estupro, agressão e violência psicológica contra a companheira. De acordo com as investigações, ele dopou a mulher e cometeu os abusos.

O homem foi preso em sua casa, que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. O médico tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e, além dos crimes contra a companheira, possui mais cinco anotações criminais por violência doméstica.

Segundo a polícia, o acusado ministrou uma superdosagem de um remédio tranquilizante na vítima a fim de diminuir sua capacidade de resistência. Depois disso, ele cometeu o abuso sexual.

Operação

A prisão do médico foi parte da Operação Átria, realizada pelas polícias civis de todo o País com o intuito de combater crimes praticados contra mulheres em razão do gênero.

Em balanço parcial divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na última terça-feira, 21, em três semanas, 4.255 pessoas foram presas no âmbito da operação em todos os Estados brasileiros. Desse total, 3.598 prisões foram em flagrante.