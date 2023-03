Lewis Hamilton deverá receber cinco milhões de reais em indenização por danos morais de Nelson Piquet

25/03/2023 | 15:10



Se você caiu de paraquedas no mundo da Fórmula 1, o ESTRELANDO te ajuda a entender os acontecimentos e as polêmicas. A mais recente delas é o conflito judicial de Lewis Hamilton e o brasileiro Nelson Piquet.

O ex-automobilista do Brasil foi processado após fazer uma série de comentários maldosos contra o piloto britânico. As falas de Piquet foram escutadas por todos os internautas, já que ele as falou durante uma entrevista.

Por conta de seus comentários, que, além de ofenderem Hamilton, atacaram algumas comunidades e ativistas, Nelson foi condenado a pagar cinco milhões de reais em indenização por danos morais ao automobilista do Reino Unido, segundo o R7.

Quem tomou essa decisão foi a 20ª Vara Cível de Brasília. E, vale pontuar que, apesar de ter sido condenado a pagar a alta quantia a Lewis Hamilton, Nelson Piquet pode solicitar recurso.

