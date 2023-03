Linn da Quebrada revela que foi contratada pela Rede Globo

25/03/2023 | 15:11



Eita que a gata está empregada! É claro que quando conseguimos um trabalho, a felicidade e a vontade de contar para todos são enormes. E Linn da Quebrada sentiu essa euforia recentemente. Isso porque a ex-BBB usou suas redes sociais para contar uma grande novidade.

Através do Instagram, Linn revelou que foi contratada pela Rede Globo. Ela posou com o famoso crachá e, na legenda, escreveu:

Contratadas. Eu, a patroa.

Junto dela estava a ativista trans Ana Flor. Ela também estava segundo o crachá de Linn e não escondeu a felicidade.

Dançarina

Vale lembrar que não é de hoje que Linn da Quebrada está passeando pelo Projac. Depois de fazer parte do BBB22, a ex-sister está participando do quadro Dança dos Famosos no Domingão com Huck.