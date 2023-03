Enzo, filho do lateral Marcelo, faz quatro gols pelo infantil do Real Madrid

25/03/2023 | 14:31



O filho do lateral esquerdo Marcelo, que atualmente defende o Fluminense, ganhou holofotes neste sábado ao mostrar o seu faro de artilheiro a serviço do infantil A do Real Madrid. Enzo, de apenas 13 anos, marcou quatro vezes nos 5 a 0 que a equipe merengue aplicou no Atlético de Madrid. Tratado como uma joia na base, ele já ultrapassou a marca dos cem gols em sua curta trajetória.

Na partida, o menino prodígio tratou de garantir a vitória sobre o rival já na etapa inicial. Com apenas 26 minutos de disputa, ele já tinha balançado a rede três vezes. O seu quarto gol no jogo saiu já no final do segundo tempo.

O confronto marcou o retorno de Enzo ao time. Ele estava afastado por causa de uma contusão e voltou em grande estilo. Na última vez que esteve em campo, antes da lesão, o filho do craque brasileiro também fez a diferença ao marcar três gols no triunfo sobre o Alcalá.

Enzo chegou ao clube no verão de 2017 e tem uma marca impressionante: 105 gols em 100 confrontos. Tal desempenho fez a diretoria trabalhar rápido. Em dezembro do ano passado, ele assinou seu primeiro contrato, válido por três anos. "Meu primeiro contrato com o melhor clube do mundo", afirmou o menino por meio de uma postagem em suas redes sociais.

Jogador com bom porte físico, Enzo se destaca pela técnica, velocidade e oportunismo. Na atual temporada, o garoto de 13 anos já anotou 32 gols e é o destaque do time em sua categoria.

Enquanto o filho se destaca em gramados espanhóis, Marcelo segue em fase de preparação para a sua estreia pelo Fluminense. Contratado há um mês, o clube ainda não definiu a sua estreia. Finalista do Campeonato Carioca, o time das Laranjeiras decide o torneio em dois jogos com o Flamengo. O primeiro confronto está marcado para o próximo sábado. O segundo encontro acontecerá no dia 9 de abril.