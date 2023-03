Simony termina tratamento contra câncer e fala sobre ansiedade: É uma luta constante

25/03/2023 | 14:11



Em entrevista à revista Veja, a cantora Simony, que está com 46 anos de idade, revelou que já concluiu seu tratamento contra o câncer.

A artista foi diagnosticada com a doença ainda em agosto de 2022 e de lá para cá seguiu compartilhando com os fãs as diversas fases da quimioterapia, os avanços e os efeitos colaterais como a queda do cabelo.

Assim como em Preta Gil, a doença afetou seu intestino, e exigiu diversos procedimentos invasivos durante o processo de cura. Segundo a musa que fez a alegria de muitos adolescentes nos anos 80 e 90, ela ainda sente muito medo.

- A ansiedade continua, porque eu não tenho certeza de nada. É uma luta constante, vivo um dia de cada vez. Fraquejei várias vezes, chorei e quis ficar sozinha. Mas isso é super normal. É difícil lidar com uma doença que não se sabe o que vai acontecer. Fica muito perto da finitude, aí tem os filhos... Mas tem dois caminhos a escolher: ou passa com otimismo, acreditando que tudo vai dar certo, ou passa se martirizando, achando que vai morrer. Prefiro passar sorrindo.

Apesar disso, ela admite que toda a experiência mudou a sua vida drasticamente.

- Para mim mudou tudo na vida. Hoje levo meu filho na escola, acordo de manhã cedo, dou prioridade à minha família. Amo minha carreira, mas amo estar com minha família. Porque não sei quando será meu último dia, desabafou.