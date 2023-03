Pelé será homenageado no amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos

25/03/2023 | 13:18



A seleção brasileira vai homenagear Pelé na partida deste sábado contra o Marrocos, em Tânger. O nome do Rei do Futebol estará na parte de baixo da camisa de todos os jogadores do Brasil. O jogo contra os marroquinos é o primeiro da seleção após a morte de Pelé.

Além da homenagem no uniforme da seleção brasileira, os organizadores da partida confirmaram que haverá um minuto de silêncio antes do início do amistoso em respeito ao Rei do Futebol.

"O Pelé é o maior jogador de todos os tempos e merece ser lembrado eternamente pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O legado do Pelé será celebrado sempre na minha gestão", afirmou o presidente da entidade Ednaldo Rodrigues que idealizou as homenagens.

Além da homenagem na partida, a seleção brasileira buscou colocar Pelé em sua rotina no Marrocos. Para isso, a CBF colocou uma foto do Rei do Futebol nas dependências usadas pela delegação em Tânger. No início de 2023, semanas após a morte do Rei, as filhas de Pelé estiveram presentes na Supercopa do Brasil, vencida pelo Palmeiras, como outra forma de homenagem.

A partida entre Brasil e Marrocos acontece neste sábado (25), às 19h pelo horário de Brasília, em Tânger. O jogo é o primeiro da seleção brasileira após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e também é o primeiro após o fim da passagem do técnico Tite pela seleção. O Estadão terá tempo real da partida.