Lady Gaga aparece caracterizada como Arlequina em gravações de Coringa 2

25/03/2023 | 13:11



Coringou? O novo filme do Coringa, intitulado Folia à Dois, já está em fase de gravações, o que está deixando os fãs do supervilão super animados. Além da volta de Joaquin Phoenix no papel principal, o elenco ganhou outra estrela: Lady Gaga.

A atriz e cantora interpretará Arlequina, interesse romântico do Coringa, na produção, e já deixou bem claro que está mais do que pronta para entrar no papel. Depois de compartilhar algumas imagens com os seguidores há algumas semanas, Gaga foi flagrada.

Neste sábado, dia 25, enquanto gravava algumas cenas de Folia à Dois, a dona do hit Poker Face foi fotografada. Nos cliques, ela está rodeada de policiais, mas não foi isso que chamou a atenção de seus seguidores.

O que deixou os internautas eufóricos foi a caracterização de Gaga. Apesar de não estar usando um figurino super diferentão, ela está com algumas peças que relembram as roupas de Arlequina nos gibis. Além do look vermelho, branco e preto, ela também estava usando uma maquiagem nos olhos.