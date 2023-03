Bruno Gagliasso vai estrelar novo drama sobre defesa da Amazônia, confira

25/03/2023 | 13:11



Segundo a colunista Patrícia Kogut, o ator Bruno Gagliasso será um dos protagonistas da nova série Amazônia, que está em produção pela O2 Filmes.

O nome de sua personagem ainda não foi revelado, mas na trama ele deverá ser o líder de um grupo de profissionais que trabalham em defesa do meio ambiente.

A equipe de biólogos, advogados e geólogos irão embarcar em uma aventura perigosa para tentar salvar o Coração do Mundo e os povos que lá habitam. Com roteiro de Elena Soárez e Luciano Moura, ainda não se sabe qual streaming irá exibir o drama, que contará com seis episódios.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, os atores receberam um treinamento militar durante as gravações para entender o combate à atividades ilegais que acontecem na região.

Desde que não renovou seu contrato com uma das maiores emissoras do país, o galã tem sido visto em várias produções nacionais como Santo, da Netflix, e Operação Maré Negra, do Prime Video da Amazon.