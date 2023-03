Discreto, Daniel Radcliffe faz rara aparição com a namorada e internautas especulam possível gravidez

25/03/2023 | 13:11



Papai de bruxo na área? Se você é fã dos filmes de Harry Potter, acompanhou o crescimento e a consolidação de Daniel Radcliffe como ator. Desde o fim da franquia de filmes sobre uma escola de bruxos - e um vilão que não pode ter seu nome mencionado -, o ator participou de outras produções de sucesso. E, em uma delas, encontrou sua namorada, Erin Darke.

Apesar de serem super discretos com a sua vida pessoal, o casal ainda é flagrado passeando - e desta vez não foi diferente. Enquanto davam uma volta por Nova York, Daniel e Erin foram vistos por alguns paparazzi.

Porém, ao invés dos fãs do intérprete de Harry Potter ficarem chocados com a aparição raríssima do ator, perceberam algo de diferente em Erin. Como ela estava usando um casaco aberto, alguns internautas apontaram que ela parecia estar grávida.

Mas, para a tristeza dos fãs, a confirmação do bebê Potter pode demorar. Isso porque Radcliffe não tem perfis nas redes sociais, e fala pouco sobre sua vida pessoal e amorosa. Será que a família vai aumentar mesmo?