Eliezer se irrita com bolão apontando o fim do seu relacionamento com Viih Tube: Cansado das pessoas invalidarem

25/03/2023 | 13:11



Se irritou e hablou mesmo! Eliezer mostrou que está acompanhando tudo que estão falando a respeito do seu casamento com Viih Tube. O casal, que aguarda ansiosamente a chegada da primeira filha, está sendo vítima de bolões, que apontam quando eles vão terminar.

Através do seu Twitter, Eli lamentou o caso, e falou o quanto é cansativo ver as pessoas sempre desacreditando do seu casamento com a influenciadora:

Quando começamos a namorar nos deram 3 meses. Quando descobrimos a gravidez, desejos e premonições que largaria antes mesmo da Lua nascer, agora casados esses bolões continuam acontecendo. Descobrimos até site com pessoas ganhando dinheiro com palpite do que aconteceria com a gente, iniciou.

O ex-BBB também lamentou o fato de poucas pessoas acreditarem na relação:

Poucas pessoas olharam pra gente e cogitaram a possibilidade de ser real e isso machuca. Sei que é muito mais sobre quem joga o hate mas sou um ser humano e é inegável o quanto me deixa mal. O que tiro de bom é que td isso juntou muito eu e Viih, nos fortaleceu. Desde o começo é assim, de forma ininterrupta, a cada passo que damos, temos que lidar com isso. É desgastante, cansativo e não venham com essa de quem mandou ser pessoa pública, agora aguenta que não é assim que funciona. Por trás do celular, tem vida real, tem sentimento real.

Ele então encerrou:

Cansado das pessoas invalidarem o tempo todo o que eu tenho com a Viih. Sei que muitos vão dizer ignora ou não leia, mas não estou falando de um comentário ou outro de vez em quando, estou falando de meses. E machuca, incomoda em saber o tanto que torcem contra.