Patrícia Ramos se pronuncia após xingar Key Alves em áudio vazado, confira

25/03/2023 | 12:10



O clima esquentou! Patrícia Ramos viu o seu nome repercutir nas redes sociais após ter um áudio vazado no final do BBB Tá On. No momento em questão foi possível escutar a apresentadora xingando Key Alves e os seus fãs.

- O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles tem que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar, disse ela na gravação.

Após a repercussão do áudio, Patrícia usou as suas redes sociais para se pronunciar e pediu desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas:

Galera, hoje mais cedo, depois de participar do 'BBB Tá On', por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves, escreveu ela nos Stories.

E, encerrou:

Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada.