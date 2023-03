Alex Manente relata projeto que garante visibilidade para autista

Da Redação



26/03/2023 | 04:32



O deputado federal Alex Manente (Cidadania) relatou projeto de lei, aprovado na última quarta-feira (22), que institui o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis como indicativo de que o usuário é pessoa com deficiência não visivel externamente, como é o caso do autismo. Agora, o texto vai ao Senado e, se aprovado, irá à sanção presidencial.

O parlamentar federal trouxe o tema à Brasília por meio da lei de São Bernardo criada pelo vereador Julinho Fuzari (PSC), que atua na causa do autismo. A lei municipal criando o uso do cordão girassol foi instituída no município em setembro de 2021. Como já havia projeto de lei sobre o tema em tramitação, Alex Manente atuou com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), para que pudesse ser o relator do projeto e, com isso, propor o texto final.

“Para mim foi especial ser relator desta matéria, que é extremamente relevante, sensível, de um tema que cresce na sociedade, que é a inclusão das pessoas com doenças não-vísiveis, como o espectro autista, que acabam não utilizando seu próprio direito. É um avanço para a sociedade brasileira”, disse Alex. “Tomei conhecimento desta necessidade com a batalha do vereador Julinho Fuzari, que sempre foi muito ativo e me trouxe esse demanda. Tive a felicidade de sensibilizar os deputados no colégio de líderes e o presidente Arthur Lira, que pautou a matéria e me concedeu a relatoria”, completou o deputado federal.

Para Julinho, a aprovação e a relatoria de Alex do projeto nacional sobre o cordão girassol representa um reconhecimento do trabalho parlamentar realizado em São Bernardo em defesa das pessoas com autismo de São Bernardo. “Me sinto honrado de poder ajudar a levar um projeto de São Bernardo para o Brasil. Estamos fazendo a inclusão para o autista do País. Essa é uma vitória de toda a família autista e do deputado Alex Manente, que compreendeu a importância e relevância dessa lei, para se tornar uma medida nacional”, disse o vereador de São Bernardo.

Julinho também foi autor da lei municipal, em 2018, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de São Bernardo a inserirem o símbolo do autismo na placa de atendimento preferencial, o que, à época, também foi absorvido pelo governo do Estado, com atuação de Alex, para se tornar política pública estadual. “Todos os funcionários da rede pública e privada devem ser treinados para identificar o usuário do cordão e conceder a prioridade. Ele também pode ser usado pelo autista e por seu acompanhante”, explicou Julinho.

Também é dele a legislação que obriga as empresas de transporte coletivo público e privado de São Bernardo a incluir o símbolo nas sinalizações de assento prioritário. Julinho também conseguiu aprovar lei que comemora o Dia de Conscientização do Autismo em São Bernardo.

Entre terça-feira (28) e o próximo domingo (2), que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o Diário vai realizar série de reportagens sobre o tema, trazendo vários aspectos da questão do autismo.