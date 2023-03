Negra Sim completa 28 anos com festa em Santo André neste sábado (25)

Beatriz Mirelle



25/03/2023 | 06:10



A festa de comemoração dos 28 anos da Negra Sim – Movimento das Mulheres Negras de Santo André ocorre neste sábado (25), das 16h às 21h. O evento será realizado no Centro de Formação do Sindicato dos Bancários, na rua Xavier de Toledo, número 268, no Centro da cidade. Na programação, terá feira afro, baile black e estandes de bebidas e comidas. O valor da entrada é de R$ 10.



“Nossa história inicia em um momento que tínhamos muita vontade de discutir as questões raciais sob a perspectiva de mulheres negras. Nós, que fundamos a entidade, queríamos buscar mais espaços de debate, principalmente em Santo André, onde começamos. Nosso objetivo sempre foi discutir pautas importantes para a população negra, como saúde, violência policial, educação”, disse Rosana da Silva, ativista do Negra Sim.



Para ela, o evento é essencial para celebrar a contribuição da instituição no combate às desigualdades de raça e gênero na região.