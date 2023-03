Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos vai à China com Lula

Da Redação



25/03/2023 | 06:09



O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, vai integrar a comitiva da missão diplomática que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China.



“Muito feliz pelo convite do governo federal para essa missão diplomática à República da China. Nós sabemos o quanto é importante a ida de empresários de diversos setores, mas também sabemos que é fundamental a participação dos trabalhadores na discussão do futuro do nosso País”, destacou.



Segundo o dirigente, a China é uma nação importante para o debate da indústria nacional, pauta permanente do sindicato. “Nossa ida é fundamental, pois nosso sindicato sempre pautou a importância da reindustrialização no nosso País e a China será um ator importante nesta questão”. “Queremos ter a conversa com os chineses de igual para igual. Queremos que a China invista no Brasil para gerar empregos no País todo e em especial no Grande ABC”, prosseguiu.



Selerges ainda lembrou que além dele mais dois sindicalistas e um representante de movimento social participam da comitiva representando a classe trabalhadora. São eles, Sérgio Nobre, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores); Miguel Torres, presidente da Força Sindical, e João Pedro Stedile, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A delegação brasileira conta também com cerca de 240 empresários e 40 parlamentares.