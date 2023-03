Cachorrão estreia na segunda fase da A-3 contra o Capivariano neste sábado (25)

Pedro Lopes



25/03/2023 | 06:07



O EC São Bernardo começa a segunda fase do Campeonato Paulista da A-3 neste sábado (25) contra o Capivariano, às 15h. A partida acontece no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, por causa da final da Taça Independência, que será disputada no Estádio Primeiro de Maio, entre São Bernardo FC e Mirassol, neste domingo (26).



O Cachorrão chega para a segunda fase com a pulga atrás da orelha. Isso porque a equipe foi derrotada por todos os integrantes de seu grupo (Capivariano, Marília e Matonense) na primeira fase da competição.



O técnico Renato Peixe considera o grupo do time o mais difícil da competição, mas confia na classificação. “Vencer o primeiro jogo é muito importante para aumentar a confiança do elenco, além de fazer valer o mando de campo. Então, nossa responsabilidade aumentou. No entanto, confio no elenco e tenho certeza que iremos desempenhar o melhor”, disse o comandante do Cachorrão. “Esperamos realizar seis jogos sem erros para conseguirmos a classificação.”



Ao pensar nos adversários que terá pela frente, o volante Willian entende que o mata-mata deve ser decidido nos detalhes, e cada duelo deve ser encarado como uma decisão. “Temos que ir jogo a jogo. O objetivo desta fase é a classificação, mas não podemos pensar lá na frente, já que cada partida será uma decisão. Por isso, projeto uma segunda fase difícil e que será decidida nos detalhes. É hora de virar a chave, nos concentrarmos o máximo e nos fortalecermos com total confiança e inteligência para conseguirmos nosso objetivo”, afirmou.



Nesta segunda fase da série A-3, as equipes se enfrentam em jogos de turno e returno, e os dois clubes com maiores pontuações se classificam para as semifinais. Somente os dois finalistas da competição conseguem o acesso para a série A-2 do Paulista no ano que vem. O outro grupo desta fase tem São José, Grêmio Prudente, Desportivo Brasil e União Mogi.