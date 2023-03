Tbt do Zaca lembra da vitória em 2016

Da Redação



25/03/2023 | 06:06



Muito presente nas redes sociais, o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), aproveitou o tradicional ‘tbt’ desta semana – termo usado para as lembranças que são postadas às quintas-feiras – para lembrar do início da jornada ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), na vitória de 2016, no primeiro mandato da dupla. “Hoje, olhando para trás, é gratificante ver como a cidade evoluiu. Que possamos continuar trabalhando juntos e unidos em prol de Santo André”, disse Zacarias.

Bastidores

Prestígio

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nomeou o presidente do PT de Santo André, Antônio Padre, para exercer função no ministério. Padre será um dos representantes da Pasta federal em São Paulo, e terá papel importante na interlocução do governo com municípios do Estado, mais especificamente com as cidades que formam a Região Metropolitana. “Então, naquilo que envolver a Secretaria de Relações Institucionais, eu estarei à frente, dando orientação e tentando resolver a demanda por aqui, sem a necessidade de a pessoa ir a Brasília.”