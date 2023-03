Ana Carolina propõe criar frente parlamentar voltada à área social no Estado

Artur Rodrigues



25/03/2023 | 06:05



A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) protocolou na manhã da última sexta-feira (24) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) a criação da Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento social, uma de suas bandeiras durante a campanha eleitoral e que pretende defender no âmbito do Estado.



Segundo a deputada, o objetivo da nova frente parlamentar é promover a discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social, a fim de integrar as políticas de segurança alimentar, geração de renda, capacitação profissional e preservação do meio ambiente. “Queremos criar um debate mais moderno sobre o cuidado com as pessoas. Precisamos de soluções que vão além do assistencialismo tradicional e fomentar o desenvolvimento social da população através da saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social é de extrema importância, pois é capaz de mudar e melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, de toda sociedade”, disse a deputada ao Diário.



Como já havia prometido durante a campanha eleitoral, Ana Carolina pretende expandir alguns projetos que ajudou a criar em Santo André, como o Moeda Verde, que consiste na troca de resíduos recicláveis, que seriam descartados no lixo, por alimentos hortifrúti, como verduras, legumes e frutas, produzidos por meio de agricultores urbanos do próprio município. A cada cinco quilos de recicláveis entregues ao projeto, o morador recebe um quilo de alimentos. O programa beneficia 22 comunidades de Santo André. “O Moeda Verde foi um programa que deu muito certo em Santo André e que podemos expandir para outras regiões do Estado, inclusive para outros municípios do Grande ABC. É um projeto que engloba segurança alimentar, o que consequentemente envolve saúde e sustentabilidade.”



Ana Carolina precisava de pelo menos 20 assinaturas para poder protocolar a criação da nova frente parlamentar, conseguiu 35 e ainda há mais cinco para serem anexadas ao protocolo. O Diário apurou que entre as 35 assinaturas obtidas, pelo menos três são de deputados do Grande ABC. “Sabemos que cada cidade tem a sua demanda, e é por isso que queremos a criação dessa frente parlamentar. Antes de criar uma política pública, é necessário entender a realidade da região onde ela será implantada. Temos que discutir a elaboração de projetos de lei que sejam adequados para as regiões que eles irão atender”, declarou.