Santo André recebe grupo do BID em vistoria de obra viária no Complexo Santa Teresinha

Da Redação



25/03/2023 | 06:04



Representantes do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) visitaram o canteiro de obras do futuro Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha, na manhã de ontem. O grupo também acompanhou os serviços de recuperação e reforço estrutural do Viaduto Castelo Branco e dos locais que vão receber corredores de ônibus na região central de Santo André. Maior obra de mobilidade urbana dos últimos 50 anos na cidade, o complexo deverá ser entregue em julho de 2024.



O encontro serviu para dar suporte técnico e administrativo ao município. O reforço estrutural do viaduto segue em ritmo acelerado, com a finalização da concretagem do piso das pistas, junto do serviço de reforço das estruturas de sustentação do viaduto, que até agora não tinha recebido amplo serviço de manutenção.



A equipe do BID também se reuniu, à tarde, com representantes da UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos), vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana, para avaliar todos os pontos do programa de financiamento do banco junto à Prefeitura e validar os avanços verificados na vistoria técnica realizada na parte da manhã.



INTERVENÇÕES

As obras do complexo são divididas em fases e têm o objetivo de eliminar cruzamentos da Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí. Com a criação das novas alças elevadas, será possível reduzir o número de cruzamentos em nível e melhorar a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e segundo subdistritos.



Além disso, as novas pistas do Complexo Santa Teresinha vão contar com acessibilidade para pedestres e ciclistas, para garantir maior segurança viária, além da criação de um parque linear sob os viadutos.



O custo de todas as intervenções, que incluem o reforço estrutural do viaduto, criação das pistas elevadas que vão eliminar os cruzamentos existentes e o parque linear, é de R$ 145 milhões. O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.



Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), cerca de 5.000 carros passam no local por hora, e 3.000 caminhões por dia. Após a finalização das obras, a Avenida dos Estados vai ser alterada, e os dois viadutos ajudarão a retirar 70% do volume de tráfego na área. A expectativa é inverter a lógica semafórica do local, com passagem direta do Viaduto Castelo Branco à Alameda Martins Fontes, por cima do Rio Tamanduateí. “Vamos resolver de maneira definitiva esse eixo logístico, econômico e importante que é a Avenida dos Estados, que além dessa obra, passa por modernização, com asfalto, iluminação e canalização do Tamanduateí”, disse o prefeito em novembro, durante visita ao canterio de obras no dia em que o viaduto foi interditado em razão das obras.