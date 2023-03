Artigo: Água, preservar para não faltar!

Bruno Gonçalves Dias Monteiro



25/03/2023 | 06:03



A propósito do Dia Mundial da Água, na última quarta-feira, quero destacar as nascentes de águas, popularmente conhecidas como mina d’água, fio d’água ou, ainda, olho d’água. Como elas surgem e como devemos tratá-las, preservá-las? Elas são de fundamental importância para o meio ambiente e para a própria viabilidade da existência humana.



As nascentes surgem através dos lençóis freáticos, os quais podem ser definidos como reservas de águas subterrâneas. Esses lençóis se formam através da água da chuva, absorvida pela terra e pelas rochas, isto é, através desse processo formam-se grandes “bolsões d’água”. E é através dos lençóis freáticos que surgem as nascentes de água, podendo surgir de duas maneiras: de forma natural, quando ela brota e segue seu caminho até desaguar nos rios, ou através da extração de água, a qual é realizada de forma mecânica através da colocação de tubulações com bombas para que a água seja retirada do lençol freático.



Isto posto, nota-se a importância da preservação das nascentes naturais e, para isso, é de extrema necessidade que tenhamos alguns cuidados para que a fonte de água não venha a secar ou ser contaminada.



A água dos lençóis freáticos é pura e sem contaminação, mas para que assim seja mantida, é de grande valia evitarmos o uso de produtos químicos próximo à área das nascentes, pois esses produtos podem penetrar no solo, ocasionando, desta forma, a contaminação da água. Devemos nos atentar, ainda, para os descartes de resíduos eletrônicos, pilhas e semelhantes próximos à área da fonte, bem como à necessidade de realizarmos o descarte adequado de todo resíduo humano, para que possamos evitar a contaminação do solo e, consequentemente, das nascentes.



Além dos cuidados citados, para preservar uma nascente deve-se criar uma área de proteção, isto é, nesta área devem ser plantadas árvores, para que as mesmas protejam o solo do excesso de sol. As árvores também funcionam como uma espécie de “esponja” para as nascentes, pois por meio delas ocorre a captação de água da chuva e, através das raízes dessas árvores, ocorre a distribuição de água para o solo, mantendo, portanto, o lençol freático alimentado.



Através dos cuidados citados acima, conseguimos ajudar a natureza para que ela realize seu curso natural, sem prejudicar o desenvolvimento das nascentes naturais, mantendo ao nosso alcance um dos bens mais preciosos da natureza, que é a água. A água não é um recurso inesgotável e, por este motivo, precisamos utilizá-la com cautela, para que a mesma não entre em processo de escassez.



Bruno Gonçalves Dias Monteiro é engenheiro e encarregado de produção e qualidade da água na Mineradora Canção Nova.