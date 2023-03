Palavra do Leitor - 25 de março de 2023

Da Redação



25/03/2023 | 06:02



USCS

É triste constatar que uma instituição tradicional de nossa cidade, como é o caso da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), esteja sendo utilizada pelo prefeito José Auricchio Júnior para fazer política, conforme resume bem o Editorial publicado por este Diário (Opinião, ontem). Se Leandro Prearo quiser realmente se enveredar pela seara político-partidária, que renuncie ao cargo de reitor da instituição.



José Cardoso - São Caetano



Mulheres

Um terço das mulheres brasileiras (33,4%) com mais de 16 anos já sofreu violência física e/ou sexual de parceiros ou ex-companheiros ao longo da vida.No dia 8, tivemos mais um Dia Internacional das Mulheres. Será que ainda temos o que comemorar? Quando é que muitas das mulheres deixarão de ser desrespeitadas, vistas como submissas, assediadas ou tratadas como simples objetos sexuais? Quando é que não serão mais vítimas do satânico feminicídio? Quando é que serão reconhecidas no mercado de trabalho? Por que a mulher, por ser negra, tem tratamento diferenciado em relação às mulheres de pele branca e parda?Até quando essas mesmas mulheres lutarão pela igualdade de gênero? Precisamos pôr um ponto final em absolutamente todas as faltas, falhas, promessas e juras que não saem do movediço e tendencioso papel. Precisamos sair dos machistas e mentirosos discursos de palanques e partimos definitivamente para a prática vivencial e sem o maldito constrangimento implícito em promessas e juras falsas e levianas. É histórico, público, notório e flagrante que a maioria dos homens não abre espaço, não reconhece a grandeza e o talento da mulher, e isso por receio e medo, camuflado, de que as mesmas venham lhe causar insegurança. E hoje muitos homens deveriam reconhecer que vocês merecem o maior de todos os presentes: o verdadeiro pedido de perdão por tanta injustiça.



Cecél Garcia - Santo André



Atos terroristas

Senhores parlamentares do Senado e Câmara Federal, a sociedade anseia pela elucidação dos fatos criminosos ocorridos no fatídico 8 de Janeiro em Brasília. Nesta data, o presidente já era o ‘L’ e tudo parece ter sido facilitado para que tais fatos horrendos ocorressem. ‘L’, Flávio Dino (ministro da Justiça e Segurança Pública), Polícia Militar, Exército e demais autoridades constituídas parecem ter assistidos de camarote às lamentáveis cenas e mal sabiam que estavam dando um tiro no próprio pé. Agora, com o passar do tempo e as coisas se tornando mais claras, vemos o governo fazer tudo que está ao alcance para barrar a criação de uma CPMI ( Comissão Parlamentar Mista de Inquérito). Um novo Mensalão está surgindo com a compra de parlamentares e distribuição de cargos em empresas públicas e de economia mista? Tudo isso nos leva a acreditar que foi tudo orquestrado e o atual governo não deseja elucidar os fatos. Só queremos que a verdade venha à tona e os culpados sejam identificados e responsabilizados. Nada mais justo. Uma CPMI ‘séria’ poderá ajudar muito neste sentido. Será que é pedir muito?



Mauri Fontes - Santo André



Mandela

O mandatário deste País disse que no caso do PCC tudo não passou de uma armação de Moro. Assim, ridicularizou a PF (Polícia Federal), o MP (Ministério Público) e seu ministro da Justiça. Resta saber o que está por trás disso. Para que ainda não assistiu ao filme Invictus, Mandela, que ficou 27 anos preso, quando saiu demonstrou ser um grande estadista. Lula ficou 500 e poucos dias e nada aprendeu. Fica a dica. Saiu com sede de vingança, revoltado e agressivo. Mas o que o povo tem com esse ódio represado? Já dizia Gramsci: “a conquista do poder será através das mentes e não das armas”. Já basta uma mente doente. Não vamos permitir que mais mentes sejam contaminadas por essa sandice.



Luciana Lins - Campinas (SP)