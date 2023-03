Sinal amarelo

Da Redação



25/03/2023 | 06:01



A Scania anunciou ontem que não vai renovar contrato de parte dos trabalhadores temporários que atuam na unidade de São Bernardo, instalada no bairro Assunção, e cujos vínculos se encerram em 1º de abril. A montadora também decidiu acabar com o segundo turno da produção de caminhões. Esses são os mais recentes sinais – mas não os únicos – de que uma crise está se instalando no setor de extrema importância para a economia do Grande ABC. Exemplos de que algo vai mal no segmento não param. Na última segunda-feira, a Mercedes-Benz, também na fábrica são-bernardense, comunicou férias coletivas para 300 funcionários. A situação já está causando preocupação.



A política de juros elevados praticada pelo Banco Central, que na reunião do início da semana manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, com surpreendente viés de alta, tem assombrado e angustiado o setor produtivo. A ponto de o presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Márcio de Lima Leite, ter recorrido ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para manifestar a inquietação que começa a tomar conta de empresas e, por consequência, reter investimentos. Com financiamentos pela hora da morte, o consumo desaba. E se as lojas não vendem, as montadoras deixam de produzir. O ciclo vicioso coloca em xeque a saúde financeira da indústria automotiva.



Para uma região cuja economia ainda se baseia fortemente na cadeia automotiva, a desaceleração das linhas de produção é bastante preocupante. Embora outros setores econômicos, como comércio e serviços, estejam ganhado cada vez mais espaço nas sete cidades, ainda não são capazes de competir com a indústria em territórios importantes, como no da qualidade salarial. Está na hora de os deputados federais do Grande ABC induzirem no Parlamento a discussão sobre maneiras de estímulo ao comércio de veículos – como, por exemplo, a necessária política de financiamento para a renovação de frotas. O sinal está amarelo. A bancada não pode esperar que fique vermelho para agir.