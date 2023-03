De volta à Dianda. “O meu primeiro emprego”. Denise e Dener, novos embaixadores na cidade

Ademir Medici



27/03/2023 | 06:00



A Semana Ribeirão Pires 2023 chega ao fim com belas lembranças de um jornalista – o Nilton – e dois novos colaboradores da Memória (Denise e Dener), que se comprometem a enviar muitas matérias de um espaço maravilhoso, a Emarp.

De início, um convite a você, morador de Ribeirão Pires e de todo o Grande ABC: visitem a Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). Já contamos, ela fica na Chácara Pérola da Serra. Tudo é lindo no lugar. Sintetiza o que é a cidade, a eterna “Pérola da Serra”. E o espaço respira arte. Dá para ir a pé até a chácara, a partir da linda Estação Ferroviária de Ribeirão Pires, por onde passam diariamente trens que conduzem a Jundiaí – e, quem sabe, um dia volte a seguir para Santos também, reconstruindo o trajeto Santos a Jundiaí. Mas vamos à carta de hoje, escrita pelo jornalista Nilton Valentim, editor executivo do Diário.

Uma padaria em frente à Constanta

Texto: Nilton Valentim

Estou acompanhando com o máximo interesse a Semana Ribeirão Pires. A citação que você fez da Dianda me trouxe muitas recordações.



Minha mãe (dona Ilda) trabalhou por muitos anos na Dianda. Iniciou na produção e depois foi copeira da administração. Ela contava muitas histórias do sr. Arthur, que só agora descobri que se chamava Arturo D.M. Dianda. Foi lá também o meu primeiro emprego. Em 1984, com 15 anos eu fui contratado para trabalhar na produção. Saia de casa, por volta das 5h, junto com a minha mãe, pegávamos o ônibus da Irmãos Correia na Avenida Princesa Isabel, na Vila Monteiro, e seguíamos para a fábrica. Descíamos um ponto depois, em frente a Constanta, para comprar um pãozinho ou uma broa de fubá na padaria, e voltávamos a pé.



Me lembrei até o que eu fiz com o meu primeiro salário (que naquele tempo a gente recebia dentro de um envelope). Peguei o trem na Estação Ribeirão Pires e fui até a Estação da Luz. Lá comprei um relógio Cosmos (aquele que trocava as pulseiras) e um tênis All Star verde, de cano alto. Aí foi todo o dinheiro do mês.

TRÊS AMIGOS

Valeu, Nilton. Ele está procurando pela Carteira Profissional “de menor”, para reproduzir a foto da sua admissão na Dianda. Na falta daquela, vai uma foto mais antiga, do Nilton bebê, já publicada aqui em “Memória”, numa Semana da Criança em que conseguimos as fotos da turma do Diário quando todos eram crianças, até mesmo este repórter.



Também publicamos as fotos diretora da Emarp, Milena Toneti, e do encarregado da Pinacoteca Municipal de Ribeirão Pires, onde está a maior parte da obra da artista plástica Esther Mazzini Le Var, a saudosa amiga que ilustrou o livro do também saudoso Wanderley dos Santos. Felizmente tem gente que ama, cuida e divulga cultura e memória. Com tantos amigos, é muito fácil fazer a memória nossa de cada dia.





Fotos: Álbum familiar/Projeto Memória

TRIO DE OURO E A ARTISTA. Nilton (o bebê), Milena e Dener: lembranças e cuidados com a memória de Ribeirão Pires e com a história de Esther Mazzini Le Var



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 27 de março de 1993 – ano 34, edição 8345

DIADEMA – Representantes do Ciesp, Acid, Câmara e Prefeitura protestaram ontem (26-3-1993) contra o projeto da Dersa de reativar o pedágio nos quilômetros 16 e 20 da Rodovia dos Imigrantes. Dizeres de uma das faixas: “Pedágio é ágio. Diga não”.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Nilo Figueiredo, vereador de São Caetano: presidencialismo; Osvaldo Siciliano, proprietário da editora e rede de livrarias Siciliano: parlamentarismo.

EM 27 DE MARÇO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: onda de assaltos na estação. Numa casa de negócio, os gajos fizeram um rombo numa das paredes laterais e subtraíram cento e tantos mil réis em dinheiro, que encontraram na gaveta.

Quanto à ação da polícia com a captura dos tais, disso nem vale a pena falarmos, porque esta, coitada, dorme sempre o sono da inocência.

1953 – De uma carta de morador de Santo André publicada no Estadão: os automóveis de aluguel (táxis) aqui cobram 20 cruzeiros por uma corrida dentro do perímetro urbano, por mais curta que seja.

Mesmo próxima a São Paulo, a cidade não possui taxímetros e os ônibus não circulam depois da meia-noite.

1973 – Soldados vasculham a Serra do Mar em busca do japonês Itiro Mutai, desaparecido há 10 dias.

1978 – Inaugurada a nova estação ferroviária de Mauá, com capacidade para até 27 mil passageiros/dia.

HOJE

¦ Dia Mundial do Circo e do Artista Circense, em homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu em 27-3-1897.

¦ Dia Mundial do Teatro

¦ Dia Nacional do Grafite

¦ Dia Nacional da Inclusão Digital

¦ Dia do Reservatório Billings (lei estadual 12.365, de 27-4-2006).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bento de Abreu, Itirapuã, Mairiporã e Presidente Epitácio.

¦ Pelo Brasil: Caldas, São Geraldo (MG), Choró, Fortim Itaitinga (CE), Magalhães Barata (PA), Ouriçangas (BA) e União da Vitória (PR).