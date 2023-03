Esther Mazzini Le Var. Dois benfeitores. Obra recuperada. Grande ABC presente

Ademir Medici



26/03/2023 | 06:01



Nem toda a obra da artista plástica ribeirão-pirense está na futura Pinacoteca Municipal da sua cidade. Mas várias pinturas de Dona Esther permanecem a salvo e protegidas em outros espaços.

Semana Ribeirão Pires 2023 inesquecível. “Memória” conheceu a futura Pinacoteca de Ribeirão Pires. Teve acesso à obra de Dona Esther. Gravou uma reportagem sobre ela. E sistematizou descobertas.



Octávio David Filho recolheu 15 quadros da artista plástica. Permanece com a maioria. Doou um para a Basílica/Matriz de São Bernardo, outro para a Prefeitura de Rio Grande da Serra e um terceiro para o saudoso memorialista Joel Masiero, hoje sob a guarda do memorialista Álvaro Zetun.



O fotógrafo Ubirajara Kaiser Cobra, alma generosa, reuniu a parte mais substanciosa da obra de Dona Esther, entre pinturas e desenhos, tudo protegido como reserva técnica da futura Pinacoteca Municipal de Ribeirão Pires.



Os dois quadros que esta página “Memória” recebeu ofertamos ao Centro de Memória de São Bernardo. Que essa obra maravilhosa seja de fato protegida, mostrada, divulgada.

CINEMINHA. Esther Mazzini Le Var colocou em telas as igrejas mais antigas do Grande ABC, entre as quais as matrizes São José (Ribeirão Pires) e São Sebastião (Rio Grande da Serra); nos destaques, Octavio David Filho e Ubirajara Kaiser Cobra: eles salvaram a obra de Dona Esther

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 26 de março de 1993 – ano 34, edição 8344

MANCHETE – Demarchi vai retirar favelas de São Bernardo.

Prefeito promete construir casas populares nas áreas ocupadas por barracos e que Promoção Social vai orientar os migrantes sem condições para que regressem a seus locais de origem.

EDUCAÇÃO – Professor Antonio José Fabris assume a Secretaria de Educação e Cultura de São Bernardo, no lugar de Mauricio de Castro.

CULTURA & LAZER – Tonico e Tinoco fazem show hoje (26-3-1993) no Ranchódromo, em Rudge Ramos.

EM 26 DE MARÇO DE...

1903 – Do correspondente em São Bernardo do Estadão: a nossa encantadora Estação de São Bernardo foi anteontem (19-3-1903) honrada com a visita da doutora Maria Augusta Saraiva, grande cultora da ciência do Direito.

A jurisconsulta passou o dia na chácara do comissário da praça de Santos, Adolpho Bastos.

Veio acompanhada dos irmãos, Camila e Saraiva Junior, e do coronel José Xavier de Mendonça, chefe político e fazendeiro em Araraquara.

¦ Roma, 22. Está-se organizando um grande comício nacional em favor do projeto de lei do divórcio.

1953 – Anunciava-se a montagem de três pavilhões para a exposição industrial do IV Centenário de Santo André, um dedicado à própria cidade e os outros dois para São Bernardo e São Caetano.

NOTA – São Bernardo (até 1944) e São Caetano (até 1948) eram distritos de Santo André e os festejos de 70 anos atrás tinham também como objetivo estreitar os laços do nascente ABC, futuro Grande ABC.

1983 – Primeiros resultados da IV Copa João Ramalho de Futebol. No Estádio Américo Guazzelli, em Santo André, Seleção de Santo André 2, Seleção de São Caetano 0; Seleção de Diadema 0, Seleção de Ribeirão Pires 0.

Das sete cidades, duas não participaram daquela Copa: Mauá e Rio Grande da Serra.

HOJE

¦ Dia do Cacau

¦ Dia do Mercosul

¦ Dia Estadual da Matemática (lei nº 14.401, de 12-4-2011).



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Em São Paulo, hoje é o aniversário de Barueri (1949), Poá (1949), Terra Roxa (1949), Santo Antônio do Jardim (1954), Carapicuíba (1964), Capela do Alto (1964), Ipuã e Riolândia.

¦ Aniversário de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fundada em 26-3-1772.

¦ No Rio Grande do Norte: Antônio Martins, Campo Redondo, Galinhos, Jaçanã, Lagoa de Velhos, Paraná, Ruy Barbosa e Vera Cruz.

¦ E mais: Itaberaba e Santa Rita de Cássia (BA), Lindolfo Collor, Mariana Pimentel e Xangri-lá (RS), Martinópole e Uruoca (CE), Reserva (PR) e Santa Luzia (MA).