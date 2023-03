Obituário - 27 de março de 2023

Ademir Medici



27/03/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Geraldo da Silva, 91. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Margarida Maria de Souza, 87. Natural de Conceição das Alagoas (MG). Residia na Vila Ester, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvia Conceição Gardizan, 82. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia de Freitas Raymundo, 80. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônoma. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Rufino da Silva, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosália Neves Pereira, 57. Natural de Manoel Vitorino (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Olga Genari do Nascimento, 99. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida Gatti de Aquino, 89. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Hilton Blanco, 82. Natural de Nova Lima (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marinalva Magalhães, 81. Natural de São Roque (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

João Feliciano Filho, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Gisleine Sampaio de Lima, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Débora Maria de Andrade, 46. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maria do Desterro de Souza, 46. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Orestes Berto Domingos, 45. Natural de São Gonçalo (RJ). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Dinorah Surita Peres, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Divanil Rigo Dias, 62. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Sérgio Luiz de Souza Sá, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Gentil Pereira da Silva, 47. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Balneário São Francisco. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

José Arnaldo Faustino Junior, 32. Natural de Quixadá (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Choró (CE).