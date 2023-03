Obituário - 26 de março de 2023

Ademir Medici



26/03/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Lindoarte Francisco da Silva, 90. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Popadiuk Bertezini, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Marilisa de Freitas Mansato, 74. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Acácio Florêncio de Oliveira, 74. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Batista dos Santos, 73. Natural de Olinda (PE). Residia no Jardim Alvorada, em santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriano Botelho Ribeiro, 71. Natural de Caririaçu (CE). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista de Oliveira, 66. Natural do Mar Vermelho (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

José Gilberto dos Anjos, 62. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Parque Miami, em Santo André. Motorista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carolina Salzano, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Fé, em Osasco (SP). Vendedora. Dia 20. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

Odair Miotto, 86. Natural de Piquerobi (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Batista de Paula, 84. Natural de Peçanha (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Vale da Paz, em Diadema.

Judice Silva das Mercedes, 83. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Valdemar Silva Oliveira Santana, 83. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Antônio Galdino, 71. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Raimunda Ferreira Alves, 71. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Osvaldina Lazzarini da Silva, 66. Natural do Rio dos Cedros (SC). Residia no Jardim Bonifácio, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Edna Rodrigues dos Santos, 64. Natural do Remanso (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério Municipal de Remanso.

Gleide Costa Oliveira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Luiz Leite de Araújo, 57. Natural de Ipaumirim (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Vale da Paz.

Maria de Lourdes da Silva Ramos, 55. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Eva Mayer Metzger, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Avelino Floriano da Silva, 83. Natural de São Tiago (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Lopes Figueiredo, 83. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Metalúrgico. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Clodoaldo Grigorio de Lacerda, 81. Natural de Aguiar (PB). Residia no Centro de São Caetano. Metalúrgico. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Ariza Novelli, 79. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Filomeno Mourão Medeiros, 104. Natural de Coroatá (MA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Shizuka Shimada, 85. Natural de Registro (SP). Residia na Vila Santa Isabel, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Diadema. Memorial Jardim Santo André

Aparecida Flora Munhoz Olivo, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

João Ferreira Lima, 70. Natural de Icó (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Ataíde Elias de Lima, 61. Natural de Itapetim (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

José Donisete da Silva, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre Alves, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.