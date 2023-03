Comerciante ameaça com faca 'cortar a genitália' de meninos suspeitos de furto

24/03/2023 | 21:37



O dono de um mercado em Caxias do Sul (interior do Rio Grande do Sul, a 130 quilômetros de Porto Alegre), está sendo investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente por ameaçar e agredir verbalmente dois meninos - um de 11 e outro de 13 anos - dentro do seu estabelecimento.

O caso aconteceu no dia 11 de março, mas chegou ao conhecimento da Polícia nesta semana através de uma denúncia anônima. Nas imagens, o homem, que é marido da dona do estabelecimento e administra o local, suspeita que os meninos estão roubando itens do mercado e se enfurece com os dois.

"Tá roubando aqui? Te corto agora", são algumas expressões usadas pelo homem, que estaria empunhando uma faca. Um dos meninos, abalado emocionalmente com a situação, urina no piso do mercado e o homem se irrita. "Não quero sujeita, lambe isso aí." O dono chega a puxar o cabelo de um deles.

Os meninos choram e chegam a admitir que era a primeira vez que estavam furtando o mercado. O homem ameaça cortar a genitália deles com a faca que brandia próxima ao rosto de um de um dos meninos.

A reportagem do Estadão entrevistou a delegada Thalita Giacometti Andrich, que investiga o caso. Segundo ela, o comerciante já foi ouvido na delegacia. Os familiares dos meninos só ficaram sabendo da situação quando a investigação foi aberta.

"Conseguimos visualizar alguns fatos e o contexto geral. O homem faz ameaças, pratica vias de fato, e tudo isso associado pode caracterizar outro crime", explica a delegada. A tipificação correta (os crimes exatos pelos quais o dono do mercado pode responder) será feita no final do inquérito.