Ângelo acelera trabalhos físicos para iniciar semana treinando com time do Santos

24/03/2023 | 20:35



O técnico Odair Hellmann está perto de ganhar mais uma opção ofensiva no Santos. O jovem atacante Ângelo está em reta final de aprimoramento físico após se recuperar de um edema muscular na coxa esquerda e pode ser novidade nas atividades com o grupo no início da próxima semana.

O atacante de 18 anos está fazendo transição já no gramado do CT Rei Pelé desde a segunda-feira. Sem dores, os trabalhos estão intensificados e o atacante busca recuperar o tempo perdido para mostrar ao comandante que pode ser titular na largada do Brasileirão, em visita ao Grêmio.

Com muitas opções no meio-campo e carências na frente, Hellmann vinha ensaiando o time com apenas dois homens na frente. Mendoza e Lucas Barbosa, adiantado por necessidade, já que é meia, vinham lutando por uma vaga ao lado de Marcos Leonardo.

Ângelo quer aumentar o leque de opções para o treinador. Vale lembrar que quando se machucou, ele vinha gozando de maior prestígio com a torcida do que o colombiano. Mendoza irritou os santistas com a perda de gols que acabaram fazendo falta para a classificação às quartas de final.

A diretoria do Santos também quer ver sua revelação mais tempo em campo. Depois de recusar proposta do Flamengo, o Santos espera que chegue uma proposta da Europa para negociar seus jovens e poder fazer caixa para investir em novas peças para reforçar o elenco. Ângelo até trocou de empresários, em pista que poderia ser justamente para ser negociado com o exterior.