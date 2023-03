GCM de Santo André recebe novas bases móveis para ações de segurança

Renan Soares



24/03/2023



A Prefeitura de Santo André entregou, nesta sexta-feira (24), três novas bases comunitárias móveis que serão utilizadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade. A ação foi realizada por meio de uma emenda do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que esteve presente na entrega junto ao prefeito Paulo Serra (PSDB). O investimento é de quase R$ 1 milhão no total.



As bases comunitárias de modelo Sprinter são adaptadas para policiamento, com radiocomunicador e possibilidade de alocação de equipamentos específicos para cada operação. Paulo Serra destacou que elas serão usadas conforme o fluxo de pessoas de cada localidade, devido ao aumento de possibilidade de ocorrência em áreas mais movimentadas. Além disso, locais com altos índices criminais irão receber reforço na segurança. “Esses recursos foram viabilizados através de emenda do deputado federal Alex Manente, e a base móvel é, hoje, operacionalmente mais utilizada por todos os programas mais modernos de segurança pública e urbana, porque permite esse deslocamento e sazonalidade. As bases fixas acabam fazendo com que grande parte do potencial humano que nós temos fiquem de alguma forma limitados a um espaço pequeno de policiamento”, afirma o prefeito, destacando a mobilidade do equipamento.



Alex Manente destacou o aumento da violência urbana, afirmando que pretende disponibilizar ainda mais recursos para a região no poder legislativo. “É um complemento do que vem sendo realizado com muito monitoramento, inteligência e mobilidade necessária para a GCM. Me sinto honrado e privilegiado em poder colaborar com uma cidade que conseguiu se desenvolver nos últimos anos, resgatando o orgulho do cidadão”, disse Manente.



Os números da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) mostram aumento de furtos nas cidades da região. Os dados divulgados no dia 27 de fevereiro – última atualização – mostraram que a alta de furtos ocorreu, principalmente, devido ao número de casos registrados em Santo André e São Bernardo. Juntos, os dois municípios concentram mais da metade (64%) das ocorrências de furto na região. No começo de 2022, o número de furtos no Grande ABC já era o maior desde 2019, com 2.048 notificações.