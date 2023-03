Polícia Civil apreende drogas escondidas em buraco debaixo de sofá em Mauá; veja vídeo

Da Redação



24/03/2023 | 18:23



A Polícia Civil de Santo André, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), apreendeu cerca de seis quilos de drogas escondidas em um lugar inusitado, dentro de uma casa em Mauá. Os pacotes estavam dentro de um tambor enterrado na sala do imóvel, disfarçado por um piso solto. Um sofá era usado para "camuflar" o esconderijo.

De acordo com o delegado Luiz Guilherme Marcondes, as equipes chegaram até o local através de uma investigação de combate ao trágico de drogas no Grande ABC. Na casa, que estava vazia no momento em que os policiais chegaram, o cão farejador usado pelos oficiais identificou a presença de entorpecentes embaixo de um sofá. Ao verificarem, eles perceberam um piso solto e quando abriram encontraram um tambor com diversos pacotes enterrados.

Na ação, foram apreendidas drogas como maconha, cocaína, ecstasy, skunk (conhecida como "super maconha") e crack. Ainda de acordo com a polícia, o imóvel era usado como uma espécie de central de fornecimento, onde os traficantes buscavam as drogas para "reabastecer" os estoques. As drogas foram apreendidas e a ocorrência registrada na Dise, que segue com a investigação.