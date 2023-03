Fãs apontam que Keanu Reeves apareceu super desconfortável em entrevista e falam sobre a paciência do ator

24/03/2023 | 18:10



Keanu Reeves está novamente com seu nome em alta por estar divulgando o filme John Wick 4: Baba Yaga, e cumprindo uma agenda apertada com várias entrevistas, o ator surgiu em um bate-papo completamente desconfortável com um apresentador de rádio.

A entrevista em questão de Keanu Reeves foi para a rádio Capital Fm, com o apresentador Roman Kemp que acabou realizando algumas perguntas bem aleatórios para o ator, que a internet acabou apontando que ele estaria desconfortável.

Os internautas ainda fizeram questão de deixar bem claro que a paciência de Keanu é gigantesca e pontuaram ainda dizendo que existem pessoas que podem entrevista-los e querem constrange-lo a troco de nada.

Se alguma vez houve alguma dúvida de que Keanu é o homem mais legal e paciente de Hollywood, isto deve acabar com isso. Ele provavelmente passou o dia todo dando entrevistas e o fato de ele tolerar essa m***a mostra que ele tem a paciência de um santo.