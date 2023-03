Ed Sheeran divulga clipe de 'Eyes Closed' e aparece sendo perseguido por monstro

24/03/2023 | 17:58



O cantor Ed Sheeran apareceu sendo perseguido por um monstro no clipe de sua música Closed Eyes, que faz parte do álbum Subtract, a ser lançado em 5 de maio.

No clipe, o monstro personifica a tristeza. O álbum é a quinta produção de estúdio do cantor britânico e marca a finalização de seus discos que fazem referência às operações matemáticas, como + (2011), X (2014), ÷ (2017) e = (2021).

Clipe

Série

O Disney anunciou o lançamento da série documental original de quatro episódios, intitulada Ed Sheeran: A Soma de Tudo. A produção vai levar o público a uma viagem ao redor do mundo mostrando como um garoto gago inesperadamente ganhou fama como uma das maiores estrelas do mundo. A série descreverá também como nasceram seus sucessos. Ed Sheeran: A Soma de Tudo, da Disney Branded Television, estreará mundialmente na quarta-feira, 3 de maio, no Disney+.

A série vai mostrar a vida privada do cantor, explorando os temas universais que inspiram sua música. Com uma combinação de imagens de arquivo nunca antes vistas, tópicos atuais, entrevistas com sua esposa e entes queridos e performances íntimas em locações cinematográficas, a docussérie ampliará as lentes para trazer o que Sheeran pensa do mundo, de si mesmo e de sua música, além dos sucessos que seus fãs vêm desfrutando há uma década.