Áudio da apresentadora Patrícia Ramos criticando Key Alves vaza

24/03/2023 | 17:29



Um áudio de Patrícia Ramos, apresentadora do podcast BBB Tá On, criticando e xingando a ex-BBB Key Alves vazou nas redes sociais nesta sexta-feira, 24.

Ao final do programa, sem saber que estava sendo ouvida, ela chamou a jogadora de vôlei de "escrota" e disse que ela se comporta como uma "adolescente de 15 anos".

"Gente, o fã-clube da Key está macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotos também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara", disse Patrícia.

Em seguida, no áudio, as pessoas ao redor começam a comentar uma briga que aconteceu entre Key e Tina na Casa do Reencontro, na qual a atleta chamou a angolana de "garota".

Com isso, a apresentadora completou: "Não desce do salto. Eu falei: 'Mano, se ela chega para mim me chamando de garota'. Teve gente falando assim: 'Ah, é por causa da idade, ela é novinha'. Eu também, eu tenho a mesma idade que ela. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção, para mim ela é uma adolescente de 15 anos".

O BBB Tá On é transmitido através do Globoplay durante a madrugada e repercute os episódios do Big Brother Brasil 23, geralmente com a participação de influenciadores e ex-participantes.

Depois do vazamento do áudio, a gravação viralizou nas redes sociais e o nome de Patrícia chegou a ficar em 1º lugar nos trending topics do Twitter.

Após a repercussão, o empresário e assessor de Key, Betinho Alves, publicou um story no Instagram afirmando que a equipe processaria Patrícia. "Pessoal, já irei soltar materiais na mídia e com certeza iremos processar essa tal de Patrícia. Iremos defender a nossa Key e vocês fãs até o final", escreveu.