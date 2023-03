Diretoria do Guarani vai em busca de reforços para a disputa da Série B

24/03/2023 | 17:19



Após a eliminação do Guarani na Taça Independência, o time bugrino iniciou sua preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B na última quarta-feira, quando o time se reapresentou oficialmente.

Com o final do Estadual, o elenco sofreu algumas baixas e ainda corre o risco de perder outras peças importantes. Luciano Castán, Jenison e Kozlinski já saíram, Giovanni Augusto, Richard Ríos e Jamerson atraíram interesse acentuado de outros clubes e talvez não permaneçam.

Com o mercado de transferências aquecido, o Guarani está em busca de reforços para suprir as baixas que o elenco tem sofrido. Um jogador sondado foi o atacante Thonny Anderson, que jogou o Paulistão pela Ferroviária.

O jogador, que já foi companheiro de Neilton no Coritiba, foi avaliado positivamente como possível reforço e a diretoria do Guarani iniciou as conversas para uma possível contratação do atleta.

A negociação seria para a contratação por empréstimo do atacante até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta foi emprestado para a Ferroviária mas pertence ao Red Bull Bragantino.

Ele não vai seguir na Ferroviária para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e também não vai voltar para Bragança Paulista. Thonny Anderson tem 25 anos e foi revelado pelo Cruzeiro. Ele também já defendeu Grêmio, Athletico, Coritiba e Bahia.

Outro sondado foi Rômulo Otero, jogador que já defendeu Corinthians e Atlético Mineiro e estava no Fortaleza. Após deixar o Leão do Pici, o meia de 30 anos encontra-se sem clube e disponível no mercado.

Apesar de não existir nenhuma negociação iniciada por parte do Guarani, uma investida pelo jogador deve acontecer nos próximos dias. O negócio pode ser facilitado por conta do fato do venezuelano estar livre e não ter nenhum clube no Brasil como detentor dos seus direitos econômicos.

O Guarani estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Avaí no próximo dia 14 de abril, em horário ainda a ser confirmado pela CBF.