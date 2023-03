Em processo judicial, Marcos Mion terá que apresentar contrato com a Record TV

24/03/2023 | 17:10



Apesar de sempre estar feliz durante o Caldeirão, Marcos Mion está passando por poucas e boas. Isso porque o apresentador travou uma batalha judicial com duas empresas. O motivo do processo é o uso indevido de sua imagem em uma propaganda de Dia Dos Pais.

Ao descobrir que as empresas estavam usando sua imagem sem permissão, Mion decidiu pedir uma indenização por danos morais. Segundo a alegação, ele não teria feito parte da campanha, nem assinado um contrato.

Porém, parece que a sorte não está do lado dele. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os estabelecimentos acusados afirmaram que o GIF usado na propaganda foi tirado do programa Tenor GIF.

Além disso, uma das empresas ainda alegou que a Record TV seria a detentora dos direitos da imagem utilizada, já que ela foi capturada quando Mion era apresentador de A Fazenda. A emissora teria criado uma conta na plataforma e divulgado o GIF do apresentador do Caldeirão.

Diante desta alegação, a colunista ainda revelou que as empresas querem ver o contrato de Marcos com a Record, mas ele estaria se recusando a apresentar o documento. Eita...

Que complicado, não é?