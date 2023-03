Defesa Civil libera casas interditadas após incêndio em São Caetano

Pamela Cadamuro



24/03/2023 | 16:28



A Defesa Civil de São Caetano liberou os seis imóveis que estavam interditados desde a última quarta-feira (22), após o incêndio em um galpão de peças automotivas no bairro Cerâmica. O fogo destruiu todo o local, que era compartilhado entre empresas da vizinhança.

Segundo a engenheira civil Lia Rachel Bernardo de Campos, que vistoriou o local, as paredes do depósito que ameaçavam cair nos imóveis vizinhos, entre residências e empresas, já foram demolidas. "A maior parte das paredes já foram derrubadas de forma controlada, para dentro do galpão. Agora os responsáveis estão fazendo a parte de trás do espaço queimado. Um imóvel vizinho teve uma rachadura por conta do calor, mas nada que represente perigo à estrutura", explicou ela.

A perícia esteve no local, mas o resultado do laudo com a causa do acidente ainda não foi divulgado. O incêndio foi registrado pela Polícia Civil, que também investiga o caso.

DESTRUIÇÃO

Em meio ao entulho e ferro retorcido, dois dias após o incêndio o cenário ainda é de guerra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado pouco antes da meia noite da última terça (21). Por volta das 00h05 da quarta (22), a Corporação registrou o primeiro chamado e enviou equipes para combater as chamas. Ao todo, ao menos 12 viaturas foram acionadas e 34 profissionais atuaram na ocorrência, que teve mais de 15 horas de trabalho por parte dos oficiais.

O galpão, que possui cerca de 15x40m, era compartilhado entre algumas oficinas mecânicas do bairro para o armazenamento de peças. Além dos materiais perdidos, quatro carros e uma empilhadeira que estavam guardados no depósito ficaram carbonizados.