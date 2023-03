Beyoncé anuncia coleção de roupas baseada nas músicas de Reinassance

24/03/2023 | 16:11



Os Beyhives tem mais um motivo para ficarem ansiosos! Beyoncé anunciou que vai lançar uma coleção de peças inspiradas em seu último álbum, o Reinassance. A artista apareceu na capa da edição francesa da Vogue, com uma das roupas criadas junto com Olivier Rousteing. O diretor criativo da Balmain revelou em entrevista à revista que desenhava algumas coisa enquanto ouvia Reinassance e assim nasceram os primeiros esboços:

- Eu estava desenhando e desenhando enquanto ouvia, e às vezes você não consegue controlar a emoção do seu esboço. E comecei a imaginar os rascunhos dentro do álbum dela, como eles se relacionariam com as músicas e as letras ? não era algo que eu deveria estar fazendo, mas fui inspirado pela música para fazê-lo. E foi assim que isso começou.

Falando da importância dessa colaboração entre a marca e Beyoncé, ele comentou que é a primeira vez que uma mulher negra supervisiona uma coleção da Balmain:

- Não posso deixar de ficar emocionado com os aspectos históricos dessa colaboração. Esta parece ser a primeira vez que uma mulher negra supervisiona a oferta de alta costura de uma histórica casa parisiense. E esses designs foram criados em parceria com o primeiro homem negro a supervisionar todas as coleções de uma histórica casa parisiense.

A coleção vai contar com 17 peças, uma para cada música do último álbum lançado por Beyoncé, em 29 de julho de 2022. No Instagram, a artista compartilhou uma foto com o designer.