Príncipe Harry possui algumas exigências para comparecer à coroação de Rei Charles III

24/03/2023 | 16:11



O ano de 2023 não está sendo nada fácil para a Família Real Britânica! Desde o lançamento de Spare, autobiografia do Príncipe Harry, polêmicas e mais polêmicas foram trazidas a tona sobre a realeza. Agora, o assunto da vez é sobre a presença de Harry na coroação de seu pai, Rei Charles III.

O evento acontecerá dia 6 de maio e, segundo o jornal britânico Mirror, o filho caçula do Rei tem algumas exigências para comparecer à coroação. Primeiramente, Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, querem que seus filhos, Archie, de três anos de idade, e Lilibet, de um ano de idade, sejam convidados. O convite real não inclui os pequenos, mas o casal considera excepcional a presença dos filhos.

Além disso, segundo o jornal, o Duque de Sussex exige que a Família Real reconheça em canais oficiais que dia 6 de maio, no mesmo dia da coroação, também é aniversário de Archie, seu filho mais velho. O pequeno completará quatro anos de idade.

Para resolver de vez todas as polêmicas que vem rodeando a realeza britânica, Príncipe Harry também quer que uma conversa entre ele, seu pai, Rei Charles III, e seu irmão, Príncipe William, ocorra antes da coroação. Será que de uma vez por todas esses três vão se entender?

E por último, o filho mais novo de Lady Di exige que o evento conte com segurança de primeira linha. Desde o lançamento de seu livro, onde confessou ter matado agentes do Talibã enquanto estava no Afeganistão, o Duque de Sussex teme pela sua segurança e de sua família.