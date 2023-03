Daniele Hypolito é internada em hospital por infecção bacteriana

24/03/2023 | 16:10



A ex-atleta Daniele Hypolito encontra-se internada em um hospital da zona oeste do Rio de Janeiro, devido a complicações de saúde. Há cerca de uma semana, Daniele apresentou sintomas incluindo febre e indisposição, e recebeu um diagnóstico inicial que poderia ser virose ou mesmo COVID-19. No entanto, seus sintomas pioraram rapidamente e ela procurou atendimento médico novamente.

Após uma série de exames, descobriu-se que Daniele estava sofrendo de uma infecção bacteriana na bexiga. Ela iniciou um novo tratamento com antibióticos e ficou em observação no hospital. No entanto, seu quadro de saúde piorou e a infecção se espalhou para o rim, o que levou à sua internação no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permaneceu até segunda-feira, dia 20.

Atualmente a irmã de Diego Hypolito continua no hospital, mas já está em um quarto. Na última quinta-feira, dia 23, Dany compartilhou que recebeu uma visita e mostrou a foto com a treinadora com quem trabalhou por mais de uma década.

Em seus Stories, Hypolito tem compartilhado alguns de seus momentos no hospital. A ex-ginasta também fez uma live para explicar para os fãs o que aconteceu e tranquilizar eles. No vídeo, a atleta revelou que está bem.