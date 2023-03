Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Acisa promove palestra com escritora

Coluna Social



26/03/2023 | 07:00



Como comemoração ao mês das mulheres, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) promoveu café da manhã no Centro de Capacitação & Negócios.

Com cerca de 50 participantes, a atividade envolveu também a palestra Mulheres Além do Obvio, ministrada por Sylvia Bellio, CEO & Co-Founder na Itltech e membro do Conselho de Canais Dell Partner Advisory Board. Sylvia é técnica em eletrônica, especialista em infraestrutura de data center, escritora e organizadora do projeto Conte sua História.

Fundado em abril de 2008, o NME faz parte do Projeto Empreender da ACISA, que tem a finalidade de prestar apoio operacional, gerencial e incentivar o associativismo entre micro e pequenas empresas.