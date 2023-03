Câmara Municipal de Diadema recebe 10ª edição de curso sobre cultura africana

Coluna Social



26/03/2023 | 07:00



Ampliação de conhecimento a respeito do movimento negro faz parte da 10ª edição do curso sobre cultura africana, realizado pela parceria entre o Fórum de Promoção da Igualdade Racial Benedita da Silva e a Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial (CREPPIR) da Prefeitura de Diadema.

A diademense Câmara Municipal foi sede para a primeira aula da iniciativa, que contou com a presença da ex-ministra da extinta Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), professora Matilde Ribeiro. Durante a palestra, a convidada abordou a luta pelo respeito e conteúdos do seu livro Política de Promoção da Igualdade Racial no Brasil.

O curso é gratuito, aberto ao público em geral que tenha interesse em somar no enfrentamento do racismo, com aulas presenciais na Câmara Municipal de Diadema, sempre aos sábados das 9h às 12h30, até 24 de junho. As inscrições são feitas pelo online. Confira.