Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 26/03/2023

Coluna Social



26/03/2023 | 07:00



Ouvidoria recebe prêmio nacional

Formar laços de confiança e comunicar com qualidade são parte da rotina dos ouvidores. Não faltou celebração para o dia que homenageia esses profissionais, já que na data, o porta-voz de Santo André, Ronaldo Martim, recebeu o Prêmio Ouvidorias Brasil 2022, na categoria de Destaque para Pessoas. Promovida pela Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente, a premiação enfatizou a dedicação e empenho nos trabalhos de fortalecimento do nacional Instituto de Ouvidoria.

O espaço Unibes Cultural, em São Paulo, recebeu convidados para a cerimônia. Dentre eles, a presença da atual gestão da Ouvidoria andreense e do primeiro ouvidor eleito do município, Saul Gelman.

“Sinto-me honrado em receber este prêmio como reconhecimento das ações desenvolvidas durante os últimos 23 anos. É gratificante ver nossa cidade novamente em evidência no cenário. Este é um importante ganho para o cidadão andreense”, salienta Martim, em seu discurso de agradecimento.

Sapatilhas

Tons de azul destacaram a noite de debutante da bailarina são-bernardense Gabriela Silva, filha do tenente Paulo Henrique e da influencer Luciana. A aniversariante se inspirou na magia da Cinderela e recebeu cerca de 50 convidados para registrar a nova etapa da vida. A paixão pela dança foi expressa nos detalhes da festa, com a silhueta da dançarina impressa em pirulitos e biscoitos. E detalhe: a pista de dança foi palco para um show coreografado por sua irmã Beatriz.

Memórias

Com uma história de amor duradoura, os advogados Ana Clara e Luiz Ferreira celebraram 42 anos de relacionamento. A noite relembrou a trajetória de quando o casal se conheceu, o nascimento das filhas, Leticia e Aline, além da inesquecível troca de alianças na Igreja Matriz de Mauá, há 32 anos.

Cinco décadas

Desde o primeiro olhar, Nilza e João Chaves construíram uma relação de companheirismo que acaba de completar 50 anos. O casal proprietário da empresa da região Chaves Soldas recebeu 150 convidados para celebrar a bodas de ouro no são-caetanense Buffet Samyr. A cerimônia foi muito aplaudida, com direito a fortes emoções e, principalmente, gratidão pelos frutos e aprendizados do relacionamento cinquentenário. Os cônjuges recordaram as conquistas e a construção da família, com os filhos Ricardo, Ronan e Camila.

Aprendizados

Trocar vivências estimula os crescimentos pessoal e profissional. Assim foi a Aula Magna promovida pela Faculdade de Direito de São Bernardo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Cueva, que ministrou palestra sobre Direito e Economia. “É uma alegria falar sobre minha experiência com o magistrado”, ressalta Cueva.

Iniciativa

Descobertas históricas e análises de mitos da origem de Ribeirão Pires foram abordadas pelo pesquisador Marcílio Duarte, na obra Uma Cidade na Serra. O autor recebeu cerca de 50 pessoas para prestigiar a noite de lançamento do livro no Atelier do Café. “É um sentimento de dever cumprido”, afirma o autor.

Participativa

Em homenagem, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) realizou café da manhã para 50 convidadas, com palestra ministrada pela CEO da Itltech, Sylvia Bellio.

Respeito

Décima edição do curso sobre cultura africana convidou Matilde Ribeiro para palestrar na primeira aula, na Câmara Municipal de Diadema. A iniciativa busca a igualdade racial e ampliar o conhecimento sobre o movimento negro.

Em tempo

Representantes das empresas Biovida e ABC Health Consultoria receberam convidados, em auditório de hotel andreense, para o 1º Café com Saúde, que abordou a temática atual sobre os impactos da pandemia na área mental.

No estilo

As consultoras de imagem Renata Falcão e Fê Luchesi marcaram presença nos estúdios do DGABC TV para bate-papo sobre combinações visuais de vestuário que transmitem confiança e seriedade para o cotidiano.