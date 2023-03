Português Pedro Pepa assume o Cruzeiro cheio de ambições: 'Temos de pensar alto'

24/03/2023 | 15:27



Pedro Miguel Marques, ou simplesmente Pedro Pepa, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira pelo Cruzeiro. Substituto do uruguaio Paulo Pezzolano, que pediu demissão após a queda no Campeonato Mineiro, o treinador português revelou que já vinha negociando com o clube há 45 dias e chegou sabendo muito sobre sua nova equipe. Com a missão de fazer um bom papel no retorno do time à elite nacional, ele chegou falando grosso, descartou briga contra a queda e prometeu buscar vaga nas competições internacionais.

"Nunca na minha cabeça vai passar que vamos brigar para não cair. Não, não, não, de maneira alguma, temos de pensar alto, nas competições Sul-Americanas, na Copa do Brasil ir o mais longe possível... Também falo que temos a ambição e o sonho de ganhar. Vamos pensar alto. Não há campeão sem trabalho. Então, nosso objetivo é claro e ponto."

Ciente das dificuldades financeiras do clube, Pepa passou os últimos dias fazendo uma criteriosa avaliação do atual elenco e descartou pedido de reforços neste início de trabalho. "Não é o momento. A qualidade técnica é muito grande do grupo. Desde os zagueiros, os laterais até os meias. Uma qualidade técnica acima da média", afirmou. E mostrou-se encantado com a safra de jovens promissores.

O treinador português mostrou-se bastante encantado com o fanatismo da torcida do Cruzeiro, para ele o que mais chamou a atenção em sua chegada ao Brasil. Para o primeiro trabalho em solo sul-americano.

"A torcida me encantou. Estar no estádio, com 60 mil... O Cruzeiro tem uma das maiores torcidas, não só do Brasil, mas do mundo. É arrepiante aquilo que se vê. Esse foi o primeiro impacto, a primeira impressão", disse, fazendo uma promessa ousada. "O que eu prometo mesmo é que a torcida vai voltar a ter orgulho novamente e estamos apaixonados pelo projeto."

O trabalho do português começou na quinta-feira. Ele disse que, se pudesse, passaria 24 horas junto ao elenco tamanha qualidade que viu. Com o nome de todos decorado, ele faz questão de cumprimentar um a um após as atividades com um tapa leve nas mãos.

O trabalho é focado na estreia no Brasileirão, após três temporadas distantes. O primeiro jogo será fora de casa, em visita ao Corinthians na Neo Química Arena. Pepa sabe que terá enorme trabalho na nova casa, mas já ganhou voto de confiança dos torcedores pelas palavras ousadas e a coragem apresentadas nesta sexta-feira.