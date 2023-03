Simone Mendes pensou que ia morrer após susto durante voo: - Você começa a pedir misericórdia

24/03/2023 | 15:10



Simone Mendes foi a convidada especial do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. A cantora que agora está em carreira solo abriu o jogo sobre diversos assuntos, tanto da sua vida pessoal como da profissional.

Durante a conversa, a irmã de Simaria relembrou um susto que passou durante um dos voos a trabalho. Assustada ela confessou que achou que iria morrer:

- Já aconteceu da tampa do combustível do jato, o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina deu ruim. Jesus, sou tão jovem. Desesperador. Achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia.

Simone é mãe de duas crianças, e mesmo com a correria dos seus shows, ela contou que sempre faz o possível para estar presente na rotina dos herdeiros:

- Antes de vir para cá eu fiz a comidinha da Zaya. Fiz arroz, feijão. Ela comeu tudo. Acho que é importante a criança ter essa memória afetiva de que a mamãe fez a comida, a mamãe colocou para dormir, a mamãe foi buscar na escola. Acredito que, hoje em dia, boa parte das pessoas tem essa falta por conta dessa paternidade que foi corrompida na infância. Por isso eu tento, mesmo com essa vida louca, estar ali próxima.

Em outro momento da conversa, Simone revelou que já foi flagrada em um momento íntimo com o marido, Kaká Diniz:

- Quando estava para abaixar as calças, escuto um barulho. Aí eu digo tem gente aqui! Falei que não ia dar certo!. Aí quando penso que não, fui olhar era meu irmão subindo a escada. Ele (marido) disse ele já subiu, bora. E eu disse não, vamos terminar lá em cima. Mas aí a mulher cede, né? Estava querendo também. Aí na hora que baixa para ir de novo, meu irmão botou a carinha assim e disse: que lugar bonito para fazer amor, hein?!. No outro dia ele tirou onda o dia inteiro.