Joana Sanz publica carta aberta nas redes sociais e aparece chorando muito em vídeo

24/03/2023 | 15:10



E o processo de Daniel Alves continua rolando e a modelo, Joana Sanz, apareceu compartilhando nas redes sociais um vídeo em que aparece aos prantos.

Vale lembrar que a publicação da modelo veio logo depois da carta aberta de Daniel Alves lamentando o divórcio, e na legenda da publicação, Joana escreve:

A sensação de que você está se afogando, que dói tanto que você não quer mais aquela dor interna, que precisa exteriorizá-la como uma ferida para curá-la.... Mas não pode. Tudo o que você fazer é lamentar, aceitar e superar. Faça por você, no que te faz bem, no que te faz sair do laço da tristeza. Meus amigos, minha família, meu treinador, as pessoas que trabalham comigo, meus animais e claro minha psicóloga me ajudaram muito. Fortaleça seu corpo e sua mente, mesmo que não esteja com vontade de nada, você pode. Tens muito que fazer nesta vida, não te deixes morrer, não te deixes vencer pelas adversidades. Chore, fique com raiva, dance, ria... Faça o que sentir no momento. Eles vão falar sobre como você fez certo ou errado, que você não se importa, que a opinião do que é estranho para quem viveu cada momento com você não o afeta. Ame a si mesmo, porque você é a única pessoa com quem estará pelo resto da vida.