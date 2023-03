Recursos para se destacar na produção de conteúdo do Kwai

Da Redação, com assessoria

Desde que chegou ao Brasil, o Kwai tem inovado para proporcionar novos conteúdos e recursos para a comunidade. E a plataforma selecionou as principais e mais recentes soluções desenvolvidas tanto para os criadores, que precisam de ajuda para a produção e edição de seus vídeos, quanto para os usuários, que podem se divertir com vídeos ininterruptos, mesmo quando a internet cai por alguns minutos. Confira!

Legendas e edição

As legendas otimizam a experiência e oferecem comodidade e acessibilidade. Por isso, no Kwai, os criadores contam com as “Legendas Automáticas” para reconhecer o áudio e gerar o texto. Para ativar, inicie uma gravação ou suba um vídeo e, na área de edição, selecione o ícone “Legendas Automáticas”, localizado na lateral direita. Na sequência, é possível editar a posição da transcrição e até mesmo alterar a cor e o estilo da fonte.

Já com a Biblioteca Criativa, é possível trazer um pouco mais de estilo e descontração com transições, clipes engraçados e opções de finalizações. Na área de edição do conteúdo, clique no ícone da Biblioteca Criativa, na lateral direita, selecione em qual momento quer acrescentar o efeito e escolha entre as opções: “Transições”, “Engraçado” e “Fim de Vídeo”. Caso queira colocar mais de um, selecione o botão de adição na linha do tempo logo abaixo.

Para inspirar e divulgar as atividades, a plataforma produz, para a sua comunidade, a news “O Kwai tá on”, que fica disponível na Central do Criador. Por lá, é possível acompanhar as ações recentes, o que está por vir, descobrir novos perfis e inspirações, além das playlists que estão em alta. Tudo o que se precisa para a produção de conteúdo do Kwai.

Exibição de conteúdos

Uma facilidade para quem quer maratonar conteúdo é o recurso “Playlist”, que permite que os creators façam uma seleção de vídeos ou até mesmo organizem a sequência dos episódios de uma mininovela ou de um vlog para seus seguidores.

E caso o usuário esteja com uma conexão instável e fique sem internet enquanto assiste às produções, a plataforma disponibiliza o “Recurso de Desconexão”, que permite o armazenamento de uma série de vídeos automaticamente em cache no ambiente Wi-Fi, para garantir uma experiência de consumo tranquila enquanto aguarda a conexão.

Incentivos para criadores

Com o objetivo de incentivar a produção de conteúdo do Kwai, o app lançou o recurso “Mimo”, que permite que os seguidores retribuam em forma de dinheiro. Para isso, basta acessar um dos vídeos diretamente no perfil do criador na plataforma, clicar no botão de compartilhar, selecionar a opção “Mimo” e em seguida escolher entre as sugestões de valores, que são R$ 4,90, R$ 10,90 e R$ 39,90. O valor irá integralmente, sem cobrança de comissão. Com o novo recurso, um seguidor pode enviar até R$ 500 por dia em mimos e um criador pode receber até R$ 1 mil em mimos por dia.

Os grandes fãs dos criadores de conteúdo do Kwai também são reconhecidos pelo app. Aqueles que seguem o perfil por sete dias consecutivos e comentam nos vídeos do criador pelo menos três vezes, recebem o logotipo “Grande Fã” exibido ao lado do próprio nome nos comentários. Além disso, os usuários recebem “Kwai Golds”, a moeda da plataforma, ao assistir a vídeos e completar tarefas diariamente.