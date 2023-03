Unidade da BRF de Marau, no RS, é autorizada a exportar carne de frango à China

24/03/2023 | 14:22



A BRF informou nesta sexta-feira, 24, que a sua unidade produtiva localizada em Marau, no Estado do Rio Grande do Sul, foi autorizada pela General Administration of Customs China (Gacc), a exportar carne de frango à China.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que em novembro de 2022já havia obtido a autorização para exportar carne de frango produzida pela empresa Minuano de Alimentos, que é fornecedor exclusivo de produtos para a BRF, localizada em Lajeado, também no Estado do Rio Grande do Sul.

"A nova habilitação proporciona flexibilidade e maior agilidade para capturar as

melhores oportunidades de mercado", afirma a empresa.