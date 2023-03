Aprenda a desativar as notificações do Windows

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/03/2023 | 12:58



Se você não quer ser interrompido por alertas enquanto trabalha ou navega na internet, uma boa dica é desativar as notificações do Windows. O procedimento é simples e rápido, sendo efetuado dentro das próprias configurações do sistema operacional. Veja como realizar a ação e ficar longe de incômodos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Selecione o botão “Iniciar” do Windows. Em seguida, clique em “Configurações”.

2. Dê um toque em “Sistema”.

No menu da lateral esquerda, acesse “Notificações e ações”. No tópico “Notificações”, desmarque a caixa “Ativado”. Pronto! Você deixará de receber avisos do Windows.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Na galeria, veja em capturas como desativar as notificações do Windows. Tutorial foi realizado em um Windows 10, mas é similar em outras versões do sistema operacional:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/Windows Passo 1 | Crédito: Reprodução/Windows × Passo 2 | Crédito: Reprodução/Windows Passo 2 | Crédito: Reprodução/Windows × Passo 3 | Crédito: Reprodução/Windows Passo 3 | Crédito: Reprodução/Windows ×