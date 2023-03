Gerard Piqué afirma estar feliz após separação de Shakira e diz que está focado em ser um bom pai

24/03/2023 | 12:11



Gerard Piqué concedeu uma entrevista para o jornal El Pais e comentou sobre o momento que está passando. A vida do jogador deu uma grande reviravolta nos último meses, com direito ao fim de seu relacionamento, um novo amor e a aposentadoria do futebol.

Apesar das mudanças, o craque revelou que está feliz com o modo como tudo se encontra atualmente.

Houve mudanças em minha vida e tenho sabido manter minha felicidade. No dia em que eu morrer, olharei para trás e espero ter feito tudo o que queria. Quero ser verdadeiro comigo mesmo. Não vou gastar dinheiro para limpar minha imagem. As pessoas com quem me preocupo e amo são as que me conhecem. Eu não me importo com o resto. Canalizo minha energia para estar com meu povo e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz.

Piqué se esquivou de perguntas específicas sobre Shakira, mas afirmou que está focado na criação dos filhos que tem com a cantora - Sasha, de dez anos de idade, e Milan, de oito anos.

Todos têm a responsabilidade de tentar fazer o que é melhor para seus filhos.Trata-se de protegê-los. Esse é o trabalho de todos os pais com filhos. É nisso que estou focado e esse é o meu trabalho como pai.

Atualmente, o craque vive um romance com Clara Chia, de 23 anos de idade.