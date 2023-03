Colegas em Balão Mágico, Jairzinho manda recado para Simony: - Estamos juntos

24/03/2023 | 12:11



O Encontro da manhã desta sexta-feira, dia 24, teve a presença de Jair Oliveira, mais conhecido como Jairzinho. Ex-membro do grupo musical infantil Turma do Balão Mágico, ele recebeu várias homenagens pelo projeto e uma mensagem em especial fez com que o artista se derretesse.

Acontece que Simony apareceu em um vídeo gravado para surpreender o amigo, arrancando um sorriso sincero de Jairzinho.

- Meu amigo de anos, minha eterna dupla, Simony e Jairzinho, começou a cantora.

- Quando o Jair entrou, a gente já se deu super bem, nossas famílias eram super amigas.

Simony revelou que os dois eram muito próximos e se consideram irmãos, já que passaram muitos anos próximos trabalhando em cima dos palcos enquanto conquistavam muitos fãs por todo o Brasil.

Em resposta à linda homenagem, Jair respondeu todo sorridente e derretido pela amiga:

- Que mensagem linda! Puxa vida. Eu amo a Simony também, amo Mikey, Tob... Enfim, eles não só fazem parte do subconsciente de uma geração, mas de várias, porque o Balão vai conquistando as gerações, mas também estão sempre no meu coração. E a Simony é essa mulher talentosa, passou por um período muito difícil recentemente, mas é tão bom vê-la com essa brilho restaurado, essa força. E eu também quero dizer, eu amo você e estamos juntos!

Vale lembrar que Simony foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022 e vem lutando contra a doença desde então. A cantora recebeu muito apoio de todos os amigos e chegou ao fim do tratamento no início de 2023.