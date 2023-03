MC Guimê fala sobre relação com Lexa após polêmica no BBB23: Sigo buscando o perdão

24/03/2023 | 12:10



MC Guimê está voltando aos poucos a movimentar suas redes sociais após sua saída polêmica do BBB23. Na noite da última quinta-feira, dia 23, o brother abriu uma caixinha de perguntas para bater um papo com os fãs.

E é claro que ele acabou recebendo muitas dúvidas sobre seu relacionamento com Lexa. Os dois ainda não falaram abertamente sobre o status atual de seu casamento, apesar dos muitos rúmores envolvendo um possível término dos dois.

Sem dar muitos detalhes sobre sua atual situação, Guimê comentou o apoio que recebeu da cantora após as acusações de importunação sexual no reality.

Bem, graças a Deus, feliz na medida do possível. Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui.

Guimê também revelou que mantém contato com Cara de Sapato, participante que também foi eliminado por sua conduta com Dania Mendez na casa.

Enquanto isso, no BBB23

Com a eliminação de Guimê e Sapato, Boninho resolveu fazer uma repescagem e colocar na casa dois eliminados. Com isso, o público votou e decidiu dar uma nova chance para Fred Nicácio e Larissa - que já entraram contando tudo que rolou aqui fora,

Um dos pontos mais falados durante a madrugada, foi justamente a eliminação dos dois brothers. Larissa contou que chegou a ser procurada por Lexa após o ocorrido com Guimê na casa.

Segundo Larissa, no entanto, Lexa estaria tentando dar uma nova chance para o casamento com Guimê.